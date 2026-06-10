Dal Nord Ovest – Auto si ribalta nella notte, una persona in ospedale

Intorno alle 22 di ieri, 9 giugno, i Vigili del Fuoco di Vercelli sono giunti in viale Torricelli, nel capoluogo vercellese, per un incidente stradale, dove un’auto, in modo autonomo, ha terminato la sua corsa capovolta su un fianco.

All' arrivo della squadra, gli occupanti erano già fuori dall’abitacolo. L’intervento è valso alla messa in sicurezza del mezzo mentre i sanitari hanno trasportato una delle 2 persone coinvolte presso l'ospedale cittadino. In seguito si è proceduto alla messa in sicurezza del veicolo.

Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato assieme ai colleghi della Polizia Stradale.