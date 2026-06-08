Dal Nord Ovest - Tragedia in strada, motociclista muore nello scontro con un’auto

Domenica mattina segnata da un grave incidente sulle strade del Torinese. Intorno alle 10.30 di ieri, domenica 7 giugno, il 118 di Azienda Zero è intervenuto in strada Traforo del Pino, all’altezza di Villa Sassi, per uno scontro tra un’automobile e una motocicletta che ha avuto conseguenze fatali per il centauro.

L’impatto, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento, ha richiesto l’immediato intervento dei sanitari, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i mezzi di emergenza del 118. Il personale sanitario ha prestato assistenza anche al conducente dell’auto coinvolta, che è stato soccorso in stato di choc ma non ha necessitato del trasporto in ospedale.

La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione quanto accaduto.