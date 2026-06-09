Malore in acqua al lido di Gozzano, 16enne soccorso in condizioni critiche

Momenti di grande apprensione nel pomeriggio di oggi al lido di Gozzano, sul Lago d’Orta, dove un ragazzo di circa 16 anni è stato recuperato dall’acqua in condizioni critiche dopo un episodio di annegamento. L’allarme è scattato intorno alle 16.25. Secondo le prime informazioni, il giovane è stato soccorso immediatamente da un infermiere presente nella zona balneare, che ha iniziato le manovre di rianimazione utilizzando anche il defibrillatore semiautomatico (Dae).

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118 con l’equipe medicalizzata di Borgomanero e l’elisoccorso decollato da Borgosesia. Al momento del recupero il ragazzo risultava incosciente. Dopo le prime cure e le procedure di stabilizzazione effettuate sul posto, è stato disposto il trasferimento d’urgenza in elicottero al CTO di Torino, dove il giovane è stato trasportato per ricevere ulteriori cure specialistiche.

Le operazioni di soccorso sono proseguite a lungo sulla spiaggia del lido, sotto gli occhi dei numerosi presenti. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sulle condizioni del ragazzo. L’intervento dei soccorritori è tuttora in fase di completamento e gli accertamenti sull’accaduto sono in corso.