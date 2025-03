Adozione del cuore: Pato ha 13 anni, aiutiamolo a trovare una famiglia! FOTO

Pato sta soffrendo maledettamente il box, è un cane anziano ma perfettamente in buona salute, ha 13 anni.

E' stato abbandonato legato in strada con una ferita in testa, entrato in canile a Palermo è stato aggredito dai suoi compagni, ora si trova dentro un box dove morirà se non si trova una famiglia!!!

Compatibile con le femmine, sano, castrato. Pato si trova a Biella, ma l'associazione Scodinzolando con Flò ETS che si occupa di lui cerca urgentemente stallo a pagamento.

Gli diamo una mano?

Per info 342 7098964 Diego