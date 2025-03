Biella, avanti tutta con asfaltature, manutenzione del verde e nuovi arredi FOTO

Asfaltature, verde pubblico, manutenzioni varie: gli uffici comunali dell'assessorato ai Lavori Pubblici della Città di Biella sono al lavoro su diversi fronti. Obiettivi dell'assessore Cristiano Franceschini: migliorare la sicurezza e il decoro urbano.



"In via Lamarmora è in corso un importante intervento che prevede la potatura delle piante e la rimozione delle siepi dallo spartitraffico per garantire maggiore sicurezza per la circolazione stradale e pedonale. Si sta predisponendo un impianto di irrigazione automatica, cui seguirà, dopo l’Adunata degli Alpini, la posa di un nuovo impianto di fioritura". Prosegue inoltre sempre in questo punto della città la sistemazione della pavimentazione e dei passaggi pedonali. All’inizio della via verrà rimosso il cordolo provvisorio e sarà ricavata un'area verde. Anche la rotonda di via Torino sarà oggetto di intervento di manutenzione cui seguirà la posa di nuova fioritura.





Per quanto riguarda l'arredo urbano è in programmata la manutenzione degli arredi nei giardini pubblici e la sistemazione delle panchine.



"A breve - prosegue l'assessore - inizieranno i lavori, appena aggiudicati, di manutenzione sulle strade e i sotto-servizi. Intanto proseguono quelli di ordinaria manutenzione delle strade già avviati nel mese di luglio e tre ditte sono impegnate nella manutenzione delle aree verdi e nella potatura delle piante in tutta l’area cittadina". Il Comune prosegue anche con l’abbattimento degli alberi morti in funzione della sicurezza dei cittadini.



E' in fase di completamento la riqualificazione totale di Piazza De Agostini, e procede il cantiere in via Cernaia per la riqualificazione e l’ampliamento del marciapiede, in linea con il Codice della Strada. I lavori termineranno entro la fine di aprile.





"Sono in corso gli interventi di asfaltatura lungo strada Barazzetto-Vandorno e via Ivrea, che proseguiranno in via Serralunga e altre vie cittadine - conclude l'assessore - . É in corso inoltre la sostituzione dei punti luce - programma SMART LAMP - nel centro cittadino e in alcune vie periferiche. Ed Enel ed Enerbit stanno eseguendo importanti interventi di manutenzione e sostituzione di impianti e luci in tutta la città".

È inoltre in fase di smantellamento il cantiere in via Rigola, dove si procede con la manutenzione e la riqualificazione del parco.