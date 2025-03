Portula, ecco il servizio di assistenza telematica per i cittadini privi di medico di base

Un servizio di assistenza telematica a favore dei cittadini per la richiesta di ricette mediche. L'Associazione Asilo Infantile di Portula, in collaborazione con il Comune, hanno fatto partire, nei giorni scorsi, questo progetto, rivolto a chi non ha più il medico di base e non sa come fare a contattare o inviare mail per la richiesta di medicinali.

Il servizio, gestito da volontari qualificati, sarà aperto al pubblico al martedì e al giovedì dalle 13.30 alle 14.30 nella sala polivalente del Municipio, situata al piano terra. “Questo è un periodo difficile – spiegano i curatori – in paese e in Valsessera, dove molti mutuati sono rimasti senza medico di base e senza un punto di riferimento. Per quello che possiamo fare abbiamo deciso di venire incontro ai cittadini. La creazione di questo punto darà la possibilità di dare un aiuto concreto, a chi non sa usare la mail o non è in grado di contattare l'ASL per farsi prescrivere i medicinali. Ci si può presentare direttamente nel locale del Municipio. Inoltre, si consiglia di portare la scatola dei farmaci abituali e la documentazione necessaria alla prescrizione, almeno la prima volta. I dati sensibili saranno trattati con la dovuta privacy”.

L'assistenza telematica è aperta a chi ne avrà bisogno, anche da fuori comune, basta che il mutuato sia rimasto “orfano” del medico di base. Per portare avanti questo servizio sono state effettuate le dovute richieste agli organi preposti ed è stata creata un'apposita mail. “Ora partiamo – concludono i curatori – poi cammin facendo si potranno apportare delle modifiche e delle migliorie, magari con la consegna a domicilio nei casi in cui sarà necessario. L'importante è dare un'opportunità e un aiuto a chi si trova in difficoltà e non riesce a richiedere i medicinali abituali”.

Per avere informazioni in merito al servizio di assistenza telematica a Portula, è possibile contattare i volontari al numero (3333914201).