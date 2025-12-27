Presepe gigante di Mosso: storia, tradizione e le immagini di Roberto Marchisotti FOTO

Il Presepe Gigante di Mosso rappresenta una delle tradizioni natalizie più affascinanti del Biellese, che ogni anno incanta grandi e piccini, raccontato nel tempo attraverso l’obiettivo del fotografo biellese Roberto Marchisotti. Sin dalle prime edizioni, quando il presepe era stato allestito nel 1980 nella frazione di Marchetto, Marchisotti ne ha seguito l’evoluzione, immortalando l’incanto delle scene, le statue a grandezza naturale e i momenti di vita quotidiana della comunità.

Ogni fotografia ricostruisce la storia nel tempo del paese: antichi mestieri, bambini intenti a giocare, pastori e famiglie raccolte insieme, scene di vita quotidiana di un tempo che non c'è più, ma che rivive attraverso l'obiettivo di Marchisotti.

Dal 2012 il Presepe Gigante è ospitato nel centro storico di Mosso e si sviluppa lungo un percorso pedonale di circa un chilometro, facilmente accessibile, con oltre 200 figure a grandezza naturale. L’edizione 2025-26, la trentottesima, visitabile fino all’11 gennaio 2026, è dedicata ai cento anni del pastore Gelindo e alla tradizione pastorale della Valle di Mosso.

Le fotografie di Marchisotti non sono soltanto ricordi del passato, ma vere e proprie testimonianze di storia, cultura e identità del territorio biellese, capaci di raccontare nel tempo l’evoluzione di una delle manifestazioni natalizie più amate, nel Biellese e oltre.

L’allestimento è visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 22, illuminato in modo suggestivo, con ingresso a offerta libera.