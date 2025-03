Il Piemonte con "Il secolo della seduzione: il Settecento di Alfieri e Casanova" protagonista a Didacta FOTO

Grande successo per l’evento "Il secolo della seduzione: il Settecento di Alfieri e Casanova", andato in scena a Didacta presso la Scuola delle Regioni, nella Fortezza da Basso a Firenze. L’iniziativa, che ha visto protagonisti gli studenti dell’Istituto Professionale “A. Castigliano” di Asti, ha visto la partecipazione del vicepresidente e assessore all’Istruzione e Merito della Regione Piemonte Elena Chiorino, oltre alla presenza dell’Istituto Superiore Cellini di Firenze.

IL PROGETTO

Il progetto ha previsto la creazione di costumi e accessori ispirati all’epoca di Vittorio Alfieri e Giacomo Casanova, realizzati dagli studenti dell’Istituto Professionale “A. Castigliano” di Asti, indirizzo Moda e Abbigliamento - Made in Italy. Nato con l’intento di valorizzare il patrimonio storico-artistico locale, il progetto è stato reso possibile grazie al bando “Celebrazione della Prima Giornata Nazionale del Made in Italy”, promosso e finanziato dalla Regione Piemonte. L’iniziativa mira a premiare la creatività e le eccellenze italiane negli istituti scolastici secondari di secondo grado, rafforzando il legame tra tradizione e innovazione.

PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY

La Giornata Nazionale del Made in Italy, voluta dal Governo Meloni e istituita dal Consiglio dei Ministri il 15 aprile di ogni anno, rappresenta un’occasione fondamentale per riconoscere il valore del patrimonio identitario italiano e il suo contributo allo sviluppo economico e culturale della Nazione.

Il bando della Regione Piemonte, giunto alla sua seconda edizione, promuove su tutto il territorio piemontese un concorso rivolto agli studenti degli istituti scolastici secondari di secondo grado. L’obiettivo è coinvolgere i giovani nella promozione e tutela delle opere dell’ingegno e dei prodotti italiani, celebrando la creatività e l’eccellenza italiana. L’Istituto Superiore Alberto Castigliano di Asti, vincitore nella passata edizione, ha realizzato, grazie al contributo regionale, il progetto "Il Secolo della Seduzione. Il ‘700 di Alfieri e Casanova". Gli splendidi abiti creati dagli studenti esaltano la storia e la cultura italiana di un periodo storico caratterizzato da profondi cambiamenti, oltre a valorizzare l’esclusività e il pregio della sartoria e della moda italiana.

DICHIARAZIONE DELL’ASSESSORE ELENA CHIORINO

Nel corso dell’evento, l’Assessore all’Istruzione e Merito della Regione Piemonte, Elena Chiorino, ha sottolineato l’importanza del progetto e il valore del Made in Italy per le nuove generazioni: "Questi ragazzi sono straordinari: hanno lavorato con passione e impegno per rappresentare al meglio il significato del Made in Italy. Questo progetto, che abbiamo fortemente voluto, permette ai giovani di conoscere e valorizzare le eccellenze dei nostri territori, che sono la vera forza della nostra Nazione. Qualunque mestiere sceglieranno in futuro, sono certa che contribuiranno a mantenere alto il prestigio del Made in Italy nel mondo”.

“Essere eccellenza in quello che facciamo è ciò che ci contraddistingue nel mondo: il Made in Italy è simbolo di qualità, un modello che - non a caso - viene spesso imitato. Celebrare la Giornata del Made in Italy con un’iniziativa come questa significa rendere omaggio alla nostra storia e dare ai giovani strumenti per essere orgogliosi delle competenze che stanno acquisendo. Una volta terminata la scuola, anche loro saranno parte di quel Made in Italy che rappresenta un’eccellenza a livello globale e che dovranno contribuire a mantenere alto, garantendo alla nostra Nazione il prestigio che merita” ha concluso Chiorino.

L’evento ha rappresentato un momento di grande valore culturale e formativo, dimostrando ancora una volta come il connubio tra tradizione e innovazione possa essere la chiave per il futuro del Made in Italy e delle nuove generazioni.