Prevenzione a Biella, visite gratuite per la Settimana del Glaucoma: scopri i dettagli.

In occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma, iniziata il 9 marzo 2025, IAPB Italia promuove una campagna di sensibilizzazione sull'importanza della prevenzione e dei controlli oculistici. In linea con questa iniziativa, la sezione territoriale ha organizzato una giornata di visite gratuite per il controllo della vista.

L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Biella sabato 15 marzo, dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:00, presso il cortile del Palazzo della Provincia, sarà presente con l'Ambulatorio Mobile Oftalmico. In caso di maltempo, le visite si terranno nella sede dell'associazione in Via E. Bona 2.

"Un'importante occasione per sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della diagnosi precoce del glaucoma, una patologia che, se non individuata tempestivamente, può portare alla perdita della vista. Tutti i cittadini interessati potranno sottoporsi ai controlli gratuiti offerti dagli specialisti; vi aspettiamo!"