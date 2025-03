Dal Nord Ovest – Omicidio a Torino, uomo ucciso a coltellate

Omicidio nella tarda mattinata di oggi a Torino, in Barriera di Milano. Un uomo cinese di mezza età è stato ritrovato senza vita nel suo appartamento.

Secondo le prime ipotesi la vittima è stata uccisa in modo brutale: sul corpo erano presenti diversi fendenti, verosimilmente coltello o arma da taglio. L’uomo é stato ritrovato nella sua camera da letto dal suo coinquilino, anche lui cinese.

Al momento sono in corso le indagini dei Carabinieri per ricostruire il fatto. Sul posto la pm Antonella Barbera ed il medico legale, che sta esaminando il corpo per capire l'ora del decesso.