Stilato il nuovo calendario di attività degli ambulatori distrettuali in Valsessera e Valsesia. Qui si possono rivolgere i cittadini che siano rimasti privi del medico di base. Per visite ambulatoriali e prescrizioni accesso solo su appuntamento da prendere telefonando al 366 9357217 dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 15 dal lunedì al venerdì. Nei prefestivi e festivi chiamare il numero 116117. Per sola prescrizione di farmaci in terapia cronica inviare mail a ambulatorio.mg@aslvc.piemonte.it indicando nome del farmaco e dosaggio, nome e cognome del paziente, codice fiscale e numero di telefono cellulare e allegando inoltre eventuale documentazione specialistica.

Lunedì 3 marzo. Borgosesia (ambulatorio Guardia Medica in ospedale) dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; Coggiola (ambulatorio pediatrico Casa della Salute via Garibaldi 97) dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; Grignasco (via Marconi 29) dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; Romagnano (via Gramsci 2) dalle 15 alle 18; Gattinara (ambulatorio Guardia Medica in Casa della Salute) dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Martedì 4 marzo. Varallo (Casa della Salute in via Calderini), dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; Borgosesia dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; Pray (via Sella 258) dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; Grignasco dalle 9 alle 12; Prato Sesia (via Garibaldi 22) dalle 15 alle 18; Gattinara, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Mercoledì 5 marzo. Varallo dalle 9 alle 12; Quarona (ambulatorio di via Lanzio 1/D) dalle 15 alle 18; Borgosesia, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; Serravalle (Poliambulatorio, via Roma 17) dalle 9 alle 12; Pray, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; Coggiola, dalle 9 alle 12 e dalle 15 al 18; Grignasco, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; Prato Sesia, dalle 15 alle 18; Gattinara, dalle 9 alle 12; Lenta (via XXV Luglio 17) dalle 15 alle 18.

Giovedì 6 marzo. Varallo, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 ; Borgosesia dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; Coggiola, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18; Grignasco, dalle 15 alle 18; Prato Sesia, dalle 9 alle 12.