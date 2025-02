Dal Nord Ovest - Spaccio nei boschi, sgominate due bande

Due blitz antidroga, cinque arresti e 380 grammi di droga sequestrati: sono questi i risultati delle operazioni condotte nei giorni scorsi dai carabinieri di Arona, che hanno sgominato due bande di spacciatori attive nelle aree boschive tra Borgomanero e il Lago Maggiore.

Il primo intervento si è svolto in un'area boschiva di Borgomanero, dove i militari sono intervenuti dopo aver ricevuto segnalazioni su movimenti sospetti. Durante un servizio di appostamento, i carabinieri hanno fermato un’auto con tre giovani di nazionalità marocchina, due dei quali irregolari sul territorio italiano.

A bordo del veicolo sono stati trovati 100 grammi di cocaina e 100 grammi di hashish, insieme a materiale per il confezionamento delle dosi, denaro contante e attrezzatura per il bivacco nei boschi. I tre giovani sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e la droga è stata sequestrata.

Il secondo blitz è avvenuto nella zona boschiva di Ghevio, frazione di Meina, vicino allo svincolo dell'A26. Dopo un'attività di indagine e osservazione, i carabinieri hanno individuato e fermato altri due uomini di origine magrebina, anch'essi irregolari.

Durante la perquisizione, i militari hanno trovato in loro possesso 100 grammi di cocaina, 50 grammi di eroina e 30 grammi di hashish. Oltre alla droga, sono stati sequestrati bilancini di precisione, centinaia di euro in contanti, machete, telefoni cellulari con batterie di riserva e materiale per confezionare le dosi. Anche in questo caso, i due sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio.