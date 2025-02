Lavoratori irregolari, violazioni sulla sicurezza e alimenti scaduti: sospeso l'O' Connors Pub di Quaregna

Nella serata di venerdì scorso i Carabinieri della Compagnia di Cossato hanno organizzato un servizio straordinario di controllo coordinato del territorio svolgendo alcuni controlli nei confronti dei locali di intrattenimento e ristorazione, supportati dai colleghi del Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Torino e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (NIL) di Biella, al fine di controllare gli avventori nonché il rispetto delle normative nei settori sanità e sicurezza del lavoro.

In uno dei locali ispezionati, oltre ad esser stata rilevata la presenza di lavoratori irregolari, sono state riscontrate gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Inoltre sono state accertate profonde carenze di carattere igienico-sanitario, oltre alla presenza di alimenti scaduti e non tracciati. Il gestore del locale, l'O' Connors Pub di Quaregna, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Biella per le violazioni al Decreto Legislativo 81/2008, che disciplina la sicurezza sui luoghi di lavoro, e gli sono state contestate varie sanzioni amministrative, sia in ambito sicurezza che di sanità, per un totale di circa 55.000 euro.

L’attività è stata inoltre sospesa per le violazioni in ambito sicurezza, mentre è stata inviata una segnalazione all’ASL per l’adozione di analogo provvedimento per ragioni sanitarie. Questi controlli, eseguiti con un approccio integrato grazie alla collaborazione degli specialisti dell’Arma, proseguiranno con la finalità di tutelare la popolazione, non solo sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, ma anche per garantire la sicurezza dei lavoratori e degli avventori dei locali pubblici.