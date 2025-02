Karate, impresa Pavanetto e Bagatin: è oro interregionale

Ottima performance di squadra per il Team Funakoshi Karate 1976 di Candelo all’Interregionale “Trofeo Lombardia Memorial Amedeo Bassani” svoltosi nel weekend nella splendida cornice del Seven Infinity di Gorgonzola. Un Trofeo con numeri record: 54 società e 1115 iscrizioni alle prove di gara iniziate al mattino con i preagonisti e concluse alla sera con i Seniores.

Da record anche il livello tecnico con la presenza di molti atleti di valore Nazionale e Internazionale e di società al vertice delle classifiche nazionali. Eccellente l’organizzazione, condotta dal “padrone di casa” Max Roncato e dal suo Team, con la super visione della “Signora” del karate nazionale: Delia Piralli, membro del Consiglio Nazionale CONI e Responsabile Nazionale del settore Karate CSEN. La gara è subito iniziata molto bene per il Team del Maestro Damiano Rovatti: nella classe Ragazzi ha superato agevolmente le fasi eliminatorie Aurora Pavanetto che ha poi vinto con superiorità la finale e ha conquistato l’oro. Aurora, già la settimana scorsa, si era piazzata al 1° posto nel GPG Regionale FIJLKAM di Leinì. Inizia invece in salita il debutto nella classe Esordienti per Gregorio Seracini: perde il primo incontro nella classe 35 kg. ma poi supera uno a uno i ripescaggi e vince la finale per il terzo posto. Stessa sorte per Francesco Lepori che conquista il bronzo nei 43 kg.

Il settore femminile della classe Esordienti offre ottime performance con Greta Bagatin nei 35 kg. che vince agevolmente le prime fasi e poi conquista l’oro al termine di una finale molto combattuta che l’ha vista prevalere, grazie all’ottima impostazione tattica, sulla forte rappresentante del CAO TEAM Veronese Matilda. Nei 50 kg è Martina Ciliesa a superare la prima fase e conquistare la finale per l’oro che deve però cedere all’avversaria e accontentarsi di un ottimo argento. Il debutto nella classe Cadetti è stato impegnativo sia per Zoe Iuliano che per Zaccaria Coda Zabetta, entrambi 5i classificati, che hanno trovato sulla loro strada atleti di valore nazionale e con esperienza di gara notevole. Zaccaria è comunque riuscito nella finale per il bronzo a restare in vantaggio nel primo minuto per poi cedere all’avversario negli ultimi 30 secondi.

La ciliegina sulla torta l’ha messa in chiusura di gara Stefano Sasso, anche lui impegnato in un esordio: con soli 17 anni disputa la sua prima gara nella classe Seniores e con determinazione, ottima tecnica e gestione tattica impeccabile, supera due fasi eliminatorie, battendo in semi-finale il fortissimo Jazouani Mokhtar (CAO Comasco) e conquistando la finale per l’oro. Qui deve “inchinarsi” alla travolgente preparazione del Campione del Mondo Matteo Landi, al termine di una spettacolare finale chiusa con un argento davvero di pregio.