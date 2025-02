InSport Valdilana brilla al trofeo Csi Davide Filippini

Grande giornata per il team "In Sport Rane Rosse Valdilana", che nella terza tappa del Trofeo CSI "Davide Filippini", disputata domenica 9 febbraio a Novara, ha conquistato cinque podi.

Oro per Alessandro Borio nei 50 rana assoluti, oro per Mattia Foglizzo nei 100 dorso e secondo nei 50 rana assoluti. Terza Aurora Loro Lamia nei 100 dorso ragazze. E terza Nikola Malesevic nei 50 rana ragazzi.Ottimi risultati anche per Marta Fileppo, Beatrice Giardino, Francesca Maneia, Analisa Monteiro Almeida, Vittoria Moretti, Gabriele Napoli, Ludovica Scaglia ed Emanuele Toniolo, che hanno dato il massimo in gara.