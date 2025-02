Oggi è la Giornata Mondiale del Malato

In occasione della trentatreesima Giornata Mondiale del Malato che ricorre oggi martedì 11 febbraio, alle ore 16.30, presso la Cappella dell’Ospedale dell’ASL BI al piano Tetto Giardino Lato Est in via dei Ponderanesi, 2 a Ponderano (BI) verrà celebrata la Santa Messa dal Responsabile dell’Ufficio Pastorale della Salute della Diocesi di Biella nonché Medico, padre Fabio De Lorenzo e dal Cappellano Rettore del nostro Presidio Ospedaliero padre Piero Contenti.

Il tema di quest'anno è «La speranza non delude» (Rm 5,5) e ci rende forti nella tribolazione.