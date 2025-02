Rugby, Brc, i risultati del fine settimana di Cadetta, Under 18, Under 16

CADETTA

09.02.25 a Gussago (Bs), Brixia v Biella Rugby 10-13 (7-8)

Marcatori. Mete: G. Protto, Bottero. Punizioni: Poli.

Biella Rugby: Negro; Moretti, Tosetti, Casini, Poli (54’ Longo); Fusaro, Besso; T. Givonetti (71’ Grandi), T. Protto (49’ Bottero),Trocca (72’ Panatero); Passuello, G. Protto; Bortolot, Lanza (cap.), Zavallone. Non entrati: Arbore, Faiella, Mulsant.

Nicola Mazzucato, coach: “Giornata complicata per giocare a rugby, le condizioni del campo dovute ad un meteo poco clemente hanno messo in difficoltà entrambe le squadre. La spuntano i ragazzi di Biella per soli tre punti. Complimenti agli avversari che ci hanno provato fino all'ultimo minuto e bravi ai ragazzi di Biella per la vittoria sofferta”.

UNDER 18

09.02.25 Biella Rugby v Viadana 1970 17-17 (12-3)

Marcatori. Mete: Novani, Meneghetti, Pavesi. Trasformazioni: Salussolia.

Biella Rugby: Rava; Parnenzini, Pavesi, Meneghetti, Formigoni (70’ D’Herin); Salussolia, Bocchino; Chiorboli, Rossi (cap.), Mosca; Avanzi, Corcoy (46’Chtaibi); Novani (70’ Pacchiarotti), Bredariol, Silvestrini. Non entrato: Curatolo.

Pietro Giordano, coach: ““Davvero un bel match disputato dai ragazzi under 18, dominando tutto il primo tempo e gran parte del secondo: gioco fluido in attacco ed efficace, aggressivo in difesa. Un errore di manualità concede la prima marcatura degli ospiti e uno disciplinare la seconda quasi allo scadere del tempo regolamentare. Particolare non trascurabile è stato il numero di cambi a disposizione di Viadana rispetto ai nostri. Passo dopo passo i ragazzi stanno maturando a trecentosessanta gradi. Qualche scelta tattica discutibile e un paio di placcaggi sbagliati fanno sì che il punteggio finale rimanga equo”.

UNDER 16

08.02.25 Parabiago v Biella Rugby 31-14 (14-7)

Marcatori. Mete: Grillenzoni, Deni. Trasformazioni: Bertone (2).

Biella Rugby: Grillenzoni; Ubertino, Baiguera, Deni, Di Girolamo; Bertone, Pizzarelli; Ghilardi, Defilippi, Vatteroni; Protto, Coda Caseia; Borio, Ferro, Rossi. A disposizione: Piazza, Ruffa, Dal Molin.

Andrea Caputo, coach: “Un Brc ai minimi termini, senza ricambi in mischia, ha fatto visita al Parabiago, e seppur perdendo la partita, ha messo in campo una grinta che lascia ben sperare per il futuro”.