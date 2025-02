Cesare Poma protagonista della mostra ‘En Route’ alla Biblioteca Apostolica Vaticana

Lo scorso venerdì la Biblioteca Apostolica ha inaugurato a Roma la mostra ‘En Route’, tema dell’iniziativa, realizzata dall’istituzione vaticana in occasione dell’Anno Santo, è quello dei ‘giri del mondo’.

Il progetto ‘En Route’ ha lavorato al fondo appartenuto al diplomatico ed erudito biellese Cesare Poma (1862-1932), avendo così l’opportunità di presentare la vita e l'opera mediante una mostra che narra di racconti di viaggio, letterari e concreti, diplomatici e culturali, giornalistici e politici.

Venerdì scorso il Vicesindaco e Assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Biella, Sara Gentile, e la responsabile del Settore Turismo e Cultura, Anna Bosazza, hanno partecipato all'apertura dell'esposizione En Route in quanto ospiti poiché la Biblioteca Civica è stata coinvolta nel progetto possedendo una parte del fondo bibliografico appartenuto al diplomatico e studioso biellese Cesare Poma.

Il fondo librario e documentale appartenuto a Cesare Poma è confluito nelle collezioni civiche del Comune di Biella nel 1932/1933 per donazione della madre Clelia Bona De Fabianis, vedova Poma, dopo la morte del figlio. La mostra ha visto il coinvolgimento di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, dell'illustratrice islandese Kristjana S. Williams e della direttrice artistica delle collezioni donna Dior, Maria Grazia Chiuri.

L’Assessore alla Cultura Sara Gentile dichiara: “É stato emozionante vedere come il diplomatico biellese Cesare Poma e le sue collezioni, raccolte in una vita di viaggi in tutto il mondo, abbiano ispirato artisti e designer nella produzione di un allestimento di così grande fascino. Ciò dimostra che le raccolte bibliografiche, anche a distanza di tanti anni, possano rappresentare il seme fertile dell’opera di creativi del calibro di Maria Grazia Chiuri, Jovanotti e la bravissima illustratrice Kristjana S. Williams. É importante che le istituzioni collaborino attraverso simili progetti di valorizzazione del patrimonio che aprono ottime prospettive per il futuro in tema di ‘creatività’”.

La responsabile della Biblioteca Civica Anna Bosazza spiega: “La proficua collaborazione con la Biblioteca Apostolica Vaticana, don Giacomo Cardinali e la discendente di Poma, Eugenia Galateri di Genola, sono per la Biblioteca Civica motivo di grande soddisfazione. Da anni perseguiamo l’obiettivo della valorizzazione di Cesare Poma e questo progetto è un ottimo punto di partenza per future collaborazioni”.