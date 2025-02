Regione, anche due scuole biellesi tra i vincitori di “Scatta il tuo Natale 2024-25”

C'è anche la Scuola Primaria di Andorno Micca tra 8 le scuole primarie vincitrici dell’edizione 2024 del concorso ‘Scatta il tuo Natale”, promosso dall'Assessorato regionale all'Istruzione e Merito, guidato da Elena Chiorino. A partecipare sono state 62 scuole, pubbliche e paritarie, che hanno inviato le foto dei lavori realizzati dai propri alunni in occasione delle festività natalizie.

Tra i premi speciali figura anche la Scuola Primaria di Sandigliano per la categoria “Non si butta via niente”. Ad essere premiati sono stati i migliori elaborati, con un contributo di 1.000 euro per ciascuna scuola vincitrice destinato a visite didattico-educative presso strutture culturali e scientifiche del Piemonte. La premiazione ha riguardato le scuole delle otto province piemontesi, ognuna delle quali ha visto una scuola tra le vincitrici.

A questi si sono aggiunti quattro premi speciali, assegnati per le categorie più significative, per valorizzare diverse espressioni artistiche e creative: “Bianco Natale", per l'originalità nella valorizzazione del tema della Natività; "Che idea fantastica!", per l'originalità dell'invenzione artistica; "Non si butta via niente", per l’elaborato che maggiormente utilizza materiale di recupero; "Tutti per uno, uno per tutti", per il lavoro di gruppo che ha maggiormente saputo unire le idee e i talenti degli alunni.

"Ogni anno, 'Scatta il tuo Natale' rappresenta un momento speciale di incontro tra creatività e tradizione. I lavori sono il frutto dell’impegno e della passione che docenti e alunni mettono ogni giorno nell’educazione e nella crescita dei giovani. Sono particolarmente felice di vedere come i bambini abbiano avuto modo di celebrare il Natale e - contestualmente - esplorare temi di profondo valore che esso rappresenta. I riconoscimenti ricevuti rappresentano non solo un omaggio al loro impegno, ma anche un’opportunità per continuare a crescere insieme, scoprendo la bellezza e la ricchezza culturale delle nostre tradizioni e dei nostri territori, rimarcando profondamente un’identità della quale dovranno sempre essere fieri e consapevoli” dichiara Elena Chiorino, vicepresidente e assessore all’Istruzione della Regione Piemonte.