Nuoto sincronizzato, esordio ok per Dynamic In Sport Biella

Esordio stagionale per il team di nuoto sincronizzato Dynamic In Sport Biella, in scena domenica 26 gennaio a Leinì nella prima giornata di Coppa Piemonte UISP. Ottimi risultati per le atlete biellesi.

E piena soddisfazione per i tecnici Gaia Purinani, Valeria Farris, Aurora Pellin e Alessandra Baldo, segno di un percorso di crescita personale e di squadra che prosegue a grandi passi. Le migliori sono state Virginia Durso e Adelaide Pavese, ottave nel duo juniores, Chiara Nicolo e Amelia Pavese, nona e decima nel singolo Esordienti A.

Francesca Amselmino e Beatrice Monteleone al 14º posto nel duo juniores. Ottavo posto nell’esibizione a squadre per Rachele Castaldi, Sveva Diana, Chantal Oddi, Sophia Scaglia e Aurora Vineis, quest’ultima all’esordio ufficiale in gara. Nel duo juniores 22º posto per le coppie Rachele Castaldi-Sophia Scaglia e Sveva Diana-Chantal Oddi.

Nella classifica per società Dynamic In Sport al 13º posto. Assenti in gara Giorgia Cossar e Ginevra Francese, Marta Guelpa Rossetto e Viola Vaglio Tanet. Entrambe le coppie stanno preparando e porteranno alle prossime gare un duo. Seconda tappa di Coppa Piemonte in programma domenica 16 febbraio, nuovamente a Leinì.