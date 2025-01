Festa della Candelora al Santuario di Oropa: Biella celebra fede e tradizione.

Domenica 2 febbraio, il Santuario di Oropa ospiterà la tradizionale Festa della Candelora, un appuntamento religioso profondamente radicato nella tradizione cristiana.

La celebrazione avrà inizio alle ore 10.15 con la Processione davanti alla Basilica Antica, seguita dalla Santa Messa delle ore 10.30, che sarà presieduta dal Vescovo di Biella, Mons. Roberto Farinella.

La ricorrenza rievoca la Presentazione al Tempio di Gesù, evento narrato nei Vangeli e popolarmente conosciuto come Festa della Candelora. In questa occasione vengono benedette le candele, simbolo di Cristo "luce per illuminare le genti", come lo definì il vecchio Simeone al momento della presentazione al Tempio di Gerusalemme, un rito prescritto dalla Legge giudaica per i primogeniti maschi.

La celebrazione è anche legata alla Purificazione di Maria, in riferimento all’usanza ebraica secondo cui una donna era considerata impura per 40 giorni dopo il parto di un maschio e doveva recarsi al Tempio per purificarsi. Non a caso, la festa cade il 2 febbraio, esattamente 40 giorni dopo il Natale.

L’evento rappresenta un momento di fede e raccoglimento per la comunità biellese e per i fedeli che ogni anno si riuniscono a Oropa per vivere questa antica tradizione.