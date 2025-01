Adunata Alpini, più dehors per ristoranti e bar cittadini, al via le domande

L'Amministrazione Comunale desidera informare i cittadini e gli operatori commerciali riguardo alle disposizioni per l'estensione delle attività durante l'Adunata Nazionale Alpini che si svolgerà nelle giornate del 9, 10 e 11 maggio 2025. L'iniziativa ha come obiettivo quello di favorire le attività locali e migliorare l'esperienza dei visitatori, garantendo nel contempo la sicurezza e il rispetto delle regole di viabilità.

Si premette che durante i giorni dell'Adunata, all'interno del territorio comunale di Biella sarà istituita un'Area Pedonale Alpina, in cui sarà inibita la circolazione veicolare. La definizione esatta delle aree soggette a restrizioni è in fase di completamento da parte degli organizzatori e verrà comunicata non appena sarà ricevuta l'approvazione da parte delle autorità competenti in materia di sicurezza. Indicativamente, l’Area Pedonale Alpina sarà ricompresa tra le seguenti vie:

- a nord, Via Marrocchetti;

- a sud, Via Tripoli;

- a est, Via Repubblica;

- a ovest, Via Ferrero/Via Rosselli.

Il giorno della sfilata, ovvero il 11 maggio 2025, l'area sarà ulteriormente estesa anche verso sud e ovest. Il Comune provvederà a informare la cittadinanza su tutti i dettagli riguardanti le chiusure e la viabilità mediante comunicazioni ufficiali, materiale informativo cartaceo e attraverso i canali di informazione locale.

Al fine di sostenere i pubblici esercizi in questo importante evento, saranno prese in considerazione le domande di estensione delle attività commerciali, sia per i locali già dotati di dehors, sia per quelle dotate di spazi esterni non attualmente utilizzati. Gli esercenti di ristoranti e bar ubicati all'esterno dell'Area Pedonale Alpina potranno presentare la richiesta di estensione dell'attività all'esterno, seguendo queste indicazioni:

La domanda dovrà essere effettuata esclusivamente utilizzando il modulo scaricabile dalla sezione dedicata sul sito web del Comune di Biella.

Le domande saranno soggette alla valutazione della Polizia Locale e dovranno rispettare le norme di sicurezza ed il Codice della Strada, il dehors dovrà essere posizionato di fronte al proprio locale e in continuità con quello eventualmente già presente.

I locali situati all'interno dell’Area Pedonale Alpina, anch’essi utilizzando lo stesso modulo, potranno richiedere unicamente l'estensione delle proprie attività attraverso il posizionamento di uno spillatore di bevande all'esterno (entro un metro dall'ingresso). Questo servirà a garantire visibilità mentre si manterrà un flusso sicuro di persone.

Le estensioni delle attività saranno valide dalle ore 6.00 del 9 maggio fino alle ore 02.00 del 12 maggio 2025. È fondamentale rispettare il termine per la presentazione delle domande, fissato per il 28 febbraio 2025. Le richieste pervenute oltre tale data non saranno considerate.

L'iniziativa di estensione delle attività è concepita per supportare i pubblici esercizi e contribuire al successo dell'Adunata Nazionale Alpini, le regole per l'estensione delle attività sono condivise in pieno con gli organizzatori e si basano sulle esperienze pluriennali delle altre città che hanno ospitato l'adunata. Invitiamo tutti gli operatori a rispettare le normative e a collaborare per garantire un evento sicuro e memorabile per ogni partecipante.

Sarà consentito ai gruppi delle Sezioni Alpini, Associazioni sportive, Associazioni d'Arma e Associazioni senza scopo di lucro che abbiano in disponibilità impianti sportivi destinati all'accoglienza dei gruppi Alpini, durante i giorni dell'Adunata 9-10-11 maggio 2025, di poter effettuare somministrazione all'interno della propria sede attraverso la presentazione di SCIA sanitaria temporanea.

Tutte le domande devono essere inviate esclusivamente in formato digitale al seguente indirizzo email: protocollo@cert.comune.biella.it, allegando il modulo e specificando rigorosamente come oggetto: "Invio modulo ampliamento Adunata Alpini Biella 2025" entro e non oltre il 28 febbraio.

Per tutte le informazioni si rimanda alla pagina dedicata all’Adunata degli Alpini situata nella homepage del sito della città di Biella.

Il Sindaco Marzio Olivero con gli assessori delegati Sara Gentile ed Edoardo Maiolatesi di concerto con l’assessore Anna Pisani dichiarano: “In collaborazione con l’efficiente struttura organizzativa dell’ANA - sezione di Biella, come Amministrazione comunale abbiamo pensato di consentire agli esercizi pubblici di ampliare i propri spazi esterni al fine di favorire l’accoglienza del gran numero di visitatori che risiederanno in Biella in quei giorni e che porteranno un grande indotto ai nostri commercianti, in particolare al settore Somministrazione. Stiamo lavorando a stretto contatto con tutte le altre istituzioni che si occupano dell’ordine pubblico del territorio per conciliare l’ospitalità e la sicurezza. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i protagonisti di questa grande macchina logistica”.