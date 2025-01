A Sagliano arrivano i “Luoghi del Tempo” tra riqualificazione, creatività e memoria per la comunità

Il comune di Sagliano Micca annuncia l’avvio del progetto “I Luoghi del Tempo”, finanziato grazie al prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella nell’ambito del bando Armonia +.

“Questo bando innovativo lascia spazio alla creatività, incoraggiando l’uso di materiali riciclabili, la sostenibilità e il concetto di migliorare il territorio senza nuove costruzioni, ma anche attraverso la rimozione di elementi disarmonici – spiegano dall'amministrazione comunale - Il progetto ha l’obiettivo di riqualificare due aree del paese, creando uno spazio verde multifunzionale dove anziani, bambini e cittadini di tutte le età possano incontrarsi, socializzare e svolgere attività intergenerazionali”.

Il piano si articola in due interventi principali: la “Panchina del Tempo”, un’area di relax e socialità pensata soprattutto per gli anziani, ma aperta a tutta la comunità, valorizzata con panchine ecosostenibili, ombra naturale e illuminazione solare. Il Giardino Segreto, invece, sarà uno spazio verde che favorirà incontri, narrazioni tra generazioni e attività come la cura dell’orto, feste di compleanno, attività oratoriali o semplicemente momenti di relax. Sarà arricchito da tavoli, piante autoctone e soluzioni sostenibili per garantire la fruibilità in tutte le stagioni.

“Un altro elemento chiave è l’importanza della partecipazione dei diversi enti coinvolti nel progetto, come la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, la Pro Loco, il Centro Anziani, la Parrocchia, la Scuola di Sagliano Micca, gli Alpini, l’Ente Asilo e i Cittadini – sottolinea il Comune - Grazie alla loro sinergia, insieme alla partecipazione attiva dei cittadini, sarà possibile creare spazi pensati per il benessere di tutti, rendendo questo progetto un esempio virtuoso di collaborazione comunitaria. Grazie a questo progetto, Sagliano Micca non solo riqualifica aree trascurate, ma le trasforma in luoghi simbolo di unione, bellezza e rispetto per l’ambiente, offrendo spazi inclusivi e innovativi per tutta la comunità”.