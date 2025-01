Gaglianico, arriva il concerto di beneficenza all'Auditorium

I “Sentimental Mood” sarano sabato 1° febbraio, alle 21, in concerto presso l'Auditorium Comunale di Gaglianico per una nobile causa, il cui ricavato delle offerte verrà devoluto a favore dell'associazione A.L.I.Ce per la lotta all'ictus cerebrale. Il gruppo elegante e coinvolgente, molto conosciuto nel territorio biellese e non solo, è unito dalla passione per la musica Jazz e Pop più raffinata.

L'Ensemble musicale, capitanato dalla voce di Luana Spinella che si distingue per approccio elegante e doti interpretative accompagnata da Daniele De Palma al pianoforte, Edoardo Ramella al sassofono e Claudio Montagnoli a cui è affidata la parte ritmica, vi immergerà in un'atmosfera magica e sentimentale con sonorità ricche di gusto. La loro scaletta propone brani ricercati italiani e internazionali spaziando tra gli artisti più talentuosi di fama mondiale, da Whitney Houston, Burt Bacharach, Diana Krall, Ella Fitzgerald, Jobim, Frank Sinatra a Bruno Martino, Mina, Pino Daniele....per citarne alcuni.

“Doveroso citare l'assessore alla cultura del Comune di Gaglianico, Simone Meliconi a cui va il merito per l'attenta e minuziosa organizzazione dei concerti presso l'Auditorium” spiegano gli organizzatori. L'ingresso è a offerta libera.