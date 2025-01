Comunità di Brusnengo, Curino e Masserano in festa per San Giovanni Bosco

Comunità di Brusnengo, Curino e Masserano in festa per San Giovanni Bosco. Si comincia domani, 31 gennaio, all'oratorio di Brusnengo, dalle 12.30 alle 17, con un pomeriggio dedicato ai bambini delle elementari. Ci saranno giochi a tema, assieme ad un momento di preghiera.

Sabato, in oratorio, a Brusnengo, dalle 18 alle 22, serata dedicata agli alunni delle medie, con giochi, cena e un momento di riflessione. Infine, domenica 2 febbraio, Santa Messa a Masserano (ore 10) e a Brusnengo (ore 11.15) con pranzo per tutte le famiglie all'oratorio di Brusnengo. Dalle 14, gara di go-kart in piazza.