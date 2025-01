Zubiena, conclusa “l'operazione ponti sicuri”: impiegati oltre un milione di euro di fondi

Si è conclusa sabato scorso “l'operazione ponti sicuri”, portata avanti da circa 2 anni dall'amministrazione comunale di Zubiena. L'obiettivo principale di questo piano è la completa messa in sicurezza dei viadotti presenti sul territorio.

La cifra impiegata è di poco superiore al milione di euro, provenienti dai contributi ministeriali per lavori contro il dissesto idrogeologico, poi spostati nei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. “Sono orgoglioso di annunciare che abbiamo portare a termine questa serie di opere che guardano alla sicurezza e alla prevenzione – spiega il sindaco Davide Basso – Diversi sono stati gli interventi: penso solo ai viadotti presenti nelle zone di Casale Molini, Cascina Mollie, Casale Filippi e in località Ponte Freddo sul rio Valle”.

Ora, nelle ultime due settimane, si è giunti alle battute finali degli ultimi due progetti in cantiere: nello specifico parliamo del ponte allo Sciupin e di quello che porta a frazione Parogno. “In quest'ultimo caso sono state predisposte anche difese spondali per meglio salvaguardare questa importante via di passaggio – sottolinea il primo cittadino di Zubiena – Resta solo da ultimare una passerella in legno presente in Casale Trucchi. Siamo in cerca dei fondi necessari per concludere l'intervento”.