Giornata della Memoria, a Cossato “serata per non dimenticare” con i ragazzi del Liceo

In occasione della Giornata della Memoria, l'amministrazione comunale di Cossato, in collaborazione con il Liceo del Cossatese e Vallestrona, organizza una "Serata per non dimenticare", a cura degli studenti del gruppo teatrale "I Copioni" che porterà in scena gli spettacoli “Frammenti dal silenzio” e “Notte senza giorno”, tratti dall'opera "Dio alla banchina di Auschwitz" del drammaturgo biellese F. Crini.

L'evento avrà luogo venerdì 31 gennaio, alle 20.45, al Teatro Comunale di Cossato. La serata, fra teatro, letture e musica, offrirà momenti di riflessione e condivisione sui temi della Memoria. La partecipazione è gratuita e aperta a tutta la cittadinanza.