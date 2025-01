Incidente tra più auto in Super, traffico in tilt: ora è deviato verso Vigliano (foto e video di Mauro Benedetti per newsbiella.it)

Traffico in tilt e lunghe code in Superstrada per un incidente stradale, avvenuto poco prima delle 8.30 di oggi, 29 gennaio, poco dopo l'uscita di Vigliano Biellese, in direzione del capoluogo di provincia. Sembra che più automezzi siano rimasti coinvolti in un doppio sinistro.

Sul posto i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118, il personale dell'Anas e gli agenti della Polizia Stradale. Il tratto di strada è, al momento, chiuso alla viabilità e i veicoli deviati verso il comune di Vigliano. Accertamenti in corso circa la dinamica dell'accaduto.