Biella, famiglia intossicata dal monossido: operazioni di soccorso in piena notte

Una famiglia di Biella è stata soccorsa in piena notte dai Vigili del Fuoco e dai sanitari del 118. L'allarme è scattato intorno all'1.40, in via Serralunga, per una sospetta intossicazione da monossido di carbonio, avvenuta nei locali di un'abitazione.

Una volta sul posto, il personale medico ha assistito i tre residenti (padre, madre e figlio), poi trasportati in ospedale per le cure del caso. Non sono note, al momento, le loro condizioni di salute ma non dovrebbero essere gravi.

La squadra di Biella, invece, con strumentazione idonea, ha rilevato la presenza della pericolosa sostanza, causata molto probabilmente da una stufa.