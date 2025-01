L'addio di Cossato al mago Davide Roberto Ogliaro, il ricordo dell'amico Ezio Greggio

Un grave lutto ha profondamente addolorato la comunità di Cossato. Nei giorni scorsi, è mancato all'affetto dei suoi cari Davide Roberto Ogliaro, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 80 anni.

Era molto conosciuto nel Biellese e in Piemonte per la sua grande passione: oltre al ciclismo, per molti anni, infatti, è stato un valente e stimato mago prestigiatore, conosciuto con il nome d'arte di Mister Hollis. Originario di Cossato, aveva iniziato ad affinare la sua arte fin da giovane realizzando qualche spettacolo con il suo amico di allora, Ezio Greggio, oggi volto noto della televisione italiana e storico conduttore di Striscia La Notizia.

Proprio quest'ultimo ha voluto ricordarlo sul nostro quotidiano: “Mi dispiace tanto, è stato un caro amico. Abbiamo fatto tanti spettacoli insieme quando ero ragazzino. Conserverò un ricordo bellissimo di Roberto, della sua arte e della sua capacità di stupire con i giochi. Era oltretutto una persona estremamente simpatica, molto ironica e divertente, sempre molto disponibile. Sono certo che adesso farà i suoi giochi di prestigio lassù in alto a tutti i nostri amici parenti e agli angeli”.

L'estremo saluto avrà luogo a Valdengo alle 15 di domani, 30 gennaio, nella sala Commiato Bonino.