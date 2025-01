Oggi in consiglio comunale a Biella si parla di mercato e albergo diurno

Nella giornata di oggi 28 gennaio a Biella a Palazzo Oropa si riunirà il consiglio comunale alle ore 14,30, nella sala per le adunanze consiliari presso Palazzo Oropa.

Dopo la trattazione delle interrogazioni, i lavori proseguiranno per la trattazione di diversi ordini del giorno, tra questi commercio e attività produttive – suap approvazione modifiche inerenti al regolamento aree mercatali, l'approvazione del regolamento comunale per il rilascio di autorizzazioni per l’esecuzione di lavori comportanti la manomissione e ripristino del suolo pubblico, dell' istituzione del servizio navetta per i bambini iscritti all’a.p.s. “bambini al centro” e per i bambini del quartiere e la revoca della deliberazione di giunta per l’alienazione dell’albergo diurno.