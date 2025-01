Biella Rugby fra emozioni e successi: il bilancio delle squadra in campo

CADETTA

26.01.25 Biella Rugby v Cus Genova 46-0 (19-0)

Marcatori. Mete: G. Protto, Tosetti (2), Zavallone, Braga, T. Protto, Lanza, Casini. Trasformazioni: Poli (3).

Biella Rugby: Moretti (65’ Nardi); Tosetti, Braga, Casini, Poli (54’ Defilippi); Longo, Besso; G. Protto (60’ Bottero), Givonetti (47’ T. Protto), Zacchero; Passuello, Panaro; Bortolot (41’ Vecchia), Lanza (52’ Lanza), Zavallone. Non entrato: Salussolia

Nicola Mazzucato, coach: “Oggi si è vista maggiore attenzione in tutti gli aspetti del gioco, la squadra ha giocato molti palloni in attacco migliorando dalla scorsa settimana. Ancora qualche errore di manualità di troppo. Comunque, complimenti a tutti per i cinque punti in classifica conquistati”.

UNDER 18

26.01.25 NRG Cus Torino v Biella Rugby 31-7 (19-0)

Marcatori. Mete: Chiorboli. Trasformazioni: Salussolia.

Biella Rugby: Rava; Parnenzini (46’ Pagliano), Pavesi, Meneghetti, Formigoni (54’ Gravinese); Salussolia, Bocchino; Chiorboli, Mosca, Rossi (cap.); Avanzi, Chtaibi (46’ Corcoy); Novani (54’ Pacchiarotti), Bredariol, Silvestrini. Non entrato: Gariazzo.

Edo Barbera, coach: “Continua il percorso di crescita dei ragazzi nella seconda fase della stagione. Il risultato non rispecchia l’ottimo lavoro fatto in campo. La squadra si è battuta fino alla fine, trovando i punti nei minuti finali. Siamo contenti di quanto visto in campo, ottimisti per i prossimi passi da intraprendere nel percorso di allenamento”.

UNDER 16

25.01.25 Biella Rugby v Cogoleto 12-29 (12-5)

Marcatori. Mete: Grillenzoni, Vatteroni. Trasformazioni: Bertone.

Biella Rugby: Grillenzoni; Dal Molin, Baiguera, Deni, Di Girolamo; Bertone, Defilippi; Zavarise, Ruffa, Vatteroni; Protto, Ghilardi; Borio, Ferro, Rossi. A disposizione: Ruffa, Ben Alilou, Ubertino. A disposizione: Apollonio, Coda Caseia, Ubertalli.

Andrea Caputo, coach: “Non sono bastate le mete di Grillenzoni, Vatteroni e la trasformazione di Bertone per battere un ostico Cogoleto. Biella gioca bene il primo tempo e a sprazzi nel secondo, ma i liguri sono bravi ad approfittare delle ingenuità dei giallo verdi.12-29 il risultato finale e tanta delusione per tutti”.

UNDER 14

25.01.25 Settimo Torinese v Biella Rugby 17-47

Marcatori. Mete: Balducci (5), Gobbi, Bocca. Trasformazioni: Balducci (6).

Biella Rugby: Gobbi; Frigerio, Balducci, Paggio, Buda; Poli, Siletti; Bocca; Pavanetto, Bora; Mercandino, Mercandino, Girardi. A disposizione: Armenia, Scanavino, Succio, Squara, Bolzoni, Squara.

Edo Romeo, coach: “Ottima partenza dei ragazzi che hanno disputato un fantastico primo tempo, Hanno giocato molto bene. Peccato per il secondo tempo, durante il quale i ragazzi si sono rilassati, Settimo è cresciuto e abbiamo sofferto. Fortunatamente sono riusciti a riprendere la partita in mano e finire molto bene”.

OLD

25.01.25 Rinoceronti Torino v Biella Rugby 10-30

Marcatori. Mete: Messina, Grillenzoni, Revolon, Sappino, Clerico, Guadagnuolo.

Biella Rugby: Mautino; Sappino, Heery, Messina, Pozzati; Ceccato, C. Iacobellis; E. Iacobellis, Somma, Tagliabue; Dionisi, Sciutto; Vatteroni, Martino, Cocimano. A disposizione: Guadagnuolo, Raisi, Drouillard, Fozzato, Grillenzoni, Clerico, Pietrini, Torre, Givone, Andreotti, Italiano, Revolon, Pignataro.

Silvio Ceccato, coach: “Sono contento perché ho visto un bel gioco, ordinato e con la giusta 'calma' in attacco per trovare lo spazio giusto, mentre in difesa siamo stati aggressivi, con dei bei placcaggi in avanzamento. Sicuramente ci sono ancora molti aspetti su cui migliorare e vedremo di lavorarci fin da lunedì”.

Daniele Vatteroni, TM: “Un Biella lucido, calmo, molto disciplinato, costruisce azioni su varie fasi portandosi in vantaggio di sei mete. Bravi tutti, vera prova di carattere”.

III di Campionato Old (in mete): Torino - Biella 2-6; Monza - Rovato 4-1; Brescia - Como 3-1; Asti - Bergamo 3-0.

Classifica. Brescia punti 14; Monza 11; Como 7; Rovato* e Biella 5; Asti 4*; Bergamo 2 Torino 2. * = 1 partita in meno.