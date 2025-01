Riascoltati per voi: Nickelback - All the Right Reasons (2005)

Quarto appuntamento con la rubrica "Riascoltati per voi”. Prosegue il nostro viaggio settimanale alla riscoperta degli album che festeggiano un anniversario a cifra tonda. Questa settimana torniamo indietro al 2005, l'anno in cui i Nickelback hanno conquistato il mondo con “All the Right Reasons”. Tra hit indimenticabili, riff che si imprimono nella mente e un tocco di nostalgia dei primi anni 2000, ho riscoperto perché questo album merita di essere riascoltato e amato ancora oggi.

Fermi tutti: vi ricordate dove eravate vent’anni fa? Forse stavate ascoltando il vostro iPod mentre andavate a scuola, oppure giravate con una compilation masterizzata nel lettore CD dell’auto. E magari, in quella playlist, c’era proprio lei: “Photograph”, il singolo che ci ha fatto capire che ogni foto porta con sé una storia da raccontare.

"All the Right Reasons" non è solo il quinto album pubblicato dalla band canadese: è un’esperienza unica, un’istantanea di un’epoca. Pubblicato nell’ottobre del 2005, questo disco segna uno dei momenti più alti nella carriera dei Nickelback. Attraverso un perfetto equilibrio tra rock carico di energia e ballate struggenti, la band di Chad Kroeger e soci, è riuscita a trascinare gli ascoltatori in un viaggio musicale carico di emozioni.

Questo è un album speciale perché è riuscito nell’impresa di vendere oltre 12 milioni di copie in tutto il mondo e ha consolidato la band come icona del rock commerciale. La produzione è pulita ma carica, con Chad Kroeger che mette in mostra la sua inconfondibile voce roca e una scrittura tanto semplice quanto efficace.

Confrontando l’indimenticabile “All the Right Reasons” con un disco più recente, come “Get Rollin" del 2022, emerge chiaramente come i Nickelback abbiano saputo mantenere intatta la loro essenza. Certo, si sono evoluti: nel 2005 il loro sound era caratterizzato da riff semplici e melodie orecchiabili, mentre oggi il loro stile appare più sfaccettato. Tuttavia, il loro cuore pulsante fatto di rock e un pizzico di malinconia, resta immutato.

Prima di lasciarvi all’ascolto vi segnalo alcune curiosità e qualche statistica che magari non conoscevate: il brano "Side of a Bullet" è un tributo al leggendario chitarrista dei Pantera, Dimebag Darrell, ed include un assolo postumo recuperato dai suoi archivi. Il brano ”Photograph”, contiene riferimenti personali alla città natale di Chad Kroeger, Hanna, in Alberta. Come dicevo, sono state vendute oltre 12 milioni di copie in tutto il mondo; sono stati estratti 6 singoli estratti, di cui 5 entrati nella top 10 di “Billboard”; è stato certificato disco di platino in oltre 10 paesi, tra cui Stati Uniti, Canada e Australia; infine ha avuto una permanenza per 286 settimane consecutive nella Billboard 200!!!

I miei brani preferiti sono: “Follow You Home”; “Photograph”; “Savin' Me”; “If Everyone Cared” e “Rockstar”.

Voto: 8,5

Tracce:

1) Follow You Home – 4:20

2) Fight For All the Wrong Reasons – 3:44

3) Photograph – 4:19

4) Animals – 3:06

5) Savin' Me – 3:39

6) Far Away – 3:58

7) Next Contestant – 3:34

8) Side of a Bullet – 2:59

9) If Everyone Cared – 3:36

10) Someone That You're With – 4:00

11) Rockstar – 4:15

Durata: 41 minuti.

Formazione:

Chad Kroeger (voce, chitarra ritmica); Ryan Peake (chitarra solista, cori); Mike Kroeger (basso) e Daniel Adair (batteria).

Mi piacerebbe davvero conoscere le vostre impressioni! Condividete con me i vostri pensieri non solo su "All the Right Reasons”, ma anche sui Nickelback e sull'impatto che la loro musica ha avuto sulle vostre vite. Ogni opinione è un pezzo in più di questa grande storia musicale che ci unisce.

Alla prossima tappa del nostro viaggio musicale!