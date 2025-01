A Lace: il 29 gennaio commemorazione della cattura della 76a Brigata Garibaldi

Anche quest’anno, le sezioni ANPI di Ivrea e Basso Canavese, insieme a quella di Valle Elvo e Serra, organizzano una commemorazione presso l’Area Monumentale di Lace, frazione di Donato, un luogo carico di memoria e significato storico. L’evento, che si terrà il 29 gennaio 2025, ricorda i tragici fatti avvenuti 80 anni fa, quando il Comando partigiano della 76ª Brigata della VII Divisione Garibaldi fu sorpreso dai nazisti nella baita che sorgeva in quell’area.

Quella notte, due partigiani caddero sotto i colpi nazisti, mentre altri dieci furono catturati e successivamente giustiziati a Ivrea e Cuorgnè. Per mantenere viva la memoria di quel sacrificio, nel dopoguerra fu trasportato un grande masso sul luogo dove si trovava la baita, con i nomi dei Caduti incisi come monito e ricordo. Intorno a questo simbolo di resistenza e sacrificio, l’area è divenuta negli anni un luogo di ritrovo e commemorazione per cittadini biellesi e canavesani.

Programma della commemorazione del 29 gennaio 2025

Ore 19:00 – Ritrovo presso l’Area Monumentale di Lace, Donato

Fiaccolata – Camminata commemorativa per onorare il sacrificio dei Caduti

Lettura sulla notte di Lace – A cura di Francesca Brizzolara, per rievocare i tragici eventi di 80 anni fa

Distribuzione di vin brulé – Momento di condivisione comunitaria

Quest’anno, nonostante l’assenza del Coro Bajolese, che in passato aveva accompagnato la commemorazione con i suoi canti, l’evento mantiene intatta la sua forza evocativa e simbolica.

La commemorazione di Lace-Donato non è solo un omaggio ai Caduti, ma anche un’occasione per ribadire l’importanza della memoria storica, affinché tragedie come quelle del passato non vengano mai dimenticate.