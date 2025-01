Chiavazza e i suoi Alpini tra passeggiate, feste e cene in compagnia aspettando l'Adunata 2025

Da molto tempo, gli Alpini di Chiavazza si ritrovano ogni mercoledì sera nei locali della propria sede (via delle Mollie 2) per cenare tutti assieme. Occasioni preziose per farsi compagnia, rafforzare i rapporti d'amicizia e favorire l'aggregazione tra i componenti del gruppo, fondato nel lontano 1929.

Oggi raccontiamo la realtà di Chiavazza che conta 140 soci tra Alpini, Amici e Aggregati. Tra i suoi iscritti, figurano i due sacerdoti del rione di Biella: il parroco don Remo Baudrocco e il vice don Carlo Dezzuto. A guidare il gruppo da 20 anni Piero Coda, affiancato dal vice Maurizio Debernardi, dal tesoriere Franco Bagatello, dal segretario Graziano Gallerani e dai membri del consiglio direttivo: Mauro Buzzo, Pierluigi Galeotti, Giulio Greco, Guido Marianini, Gabriele Meloni, Gustavo Panizza, Mauro Coda, Vittorio Gamba e Giorgio Bertone. Diversi gli appuntamenti realizzati nel corso dell'anno, a cominciare dalla storica Fagiolata dei record di Chiavazza, dove le penne nere collaborano attivamente con i membri del Comitato del Carnevale.

Il mese di marzo ospita il pranzo sociale che ha l'obiettivo di cercare nuove leve e presentare le attività del gruppo, come le gite condivise in città d'arte e musei in giro per l'Italia. “Andiamo molto orgogliosi – sottolinea Coda – delle passeggiate di riscoperta delle bellezze del nostro territorio. La partecipazione è davvero notevole, parliamo di almeno 60 persone che scelgono la nostra compagnia per visitare angoli meno noti del Biellese. Simili iniziative sono rivolte anche ai più giovani”.

L'estate è scandita da diversi eventi molto attesi dalla popolazione biellese: basti pensare al Giro della Bertamelina, alla festa di San Quirico (con tanto di grigliata e concerto in piazza) e la cena di asado che, ogni anno, richiama quasi 200 convitati al teatro parrocchiale di Chiavazza. Ottobre è il mese della passeggiata condivisa nelle vie del rione mentre il periodo natalizio è contrassegnato dagli addobbi allestiti nei luoghi principali del quartiere ad opera delle penne nere.

Ora, come in tutti i gruppi biellesi, si attende l'arrivo dell'Adunata 2025 a Biella. “Un appuntamento storico, sarà la prima nella nostra provincia – spiega il capogruppo Coda – Per l'occasione, saranno ospitate 300 persone: alcune in oratorio, altre in aree adibite ad accogliere tende e camper. Inoltre, per quei giorni, saranno realizzati appuntamenti enogastronomici e musicali, con la presenza di cori e Fanfare. Recentemente abbiamo avuto la visita del presidente nazionale Sebastiano Favero e del presidente ANA Biella Marco Fulcheri: è stato un vero onore averli come ospiti alla nostra tavola”.