Biella, via Pietro Micca: il tombino che toglie il sonno ai residenti VIDEO

A Biella, in via Pietro Micca, un tombino mal posizionato sta mettendo a dura prova la pazienza dei residenti. Da settimane, infatti, il passaggio di ogni veicolo sulla superficie stradale genera un forte rumore metallico, rendendo la vita stressante per chi vive nella zona.

“È un vero incubo”, racconta uno dei residenti della via. “Di giorno è fastidioso, ma la notte è insopportabile. Ogni volta che un’auto o un camion passa, il fracasso ci sveglia di soprassalto”. Le lamentele si moltiplicano: il rumore, prodotto dal continuo sbattere del tombino non perfettamente incastrato nella sede stradale, è diventato un tormento per chi abita lungo questa trafficata arteria cittadina.

I cittadini segnalano di aver già richiesto interventi alle autorità competenti. Tuttavia, fino a oggi, il problema non è stato risolto. “Abbiamo contattato il Comune e segnalato il disservizio più volte, ma nulla è stato fatto”, continua un altro abitante, evidenziando la frustrazione per il ritardo nelle riparazioni.

La situazione è ormai diventata insostenibile: “Non chiediamo molto, solo di poter dormire tranquilli e di non dover sopportare questo rumore incessante ogni giorno”, ribadiscono i residenti, che hanno deciso di rivolgersi alla stampa per sollecitare un intervento urgente.

Nel frattempo, il tombino rumoroso continua a battere la sua monotona sinfonia, mentre gli abitanti attendono risposte. Da parte loro, le autorità non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali. L'auspicio dei cittadini è che la segnalazione pubblica possa accelerare i tempi per una soluzione definitiva.

Il nostro invito è rivolto agli enti competenti: intervenire su questo tombino potrebbe restituire pace e serenità a una comunità esasperata. Una piccola azione, ma di grande importanza per la qualità della vita di chi abita in via Pietro Micca.