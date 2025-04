Leo Club, attesi a Biella 300 giovani da tutta Italia per il congresso nazionale

Biella si conferma meta ideale per la celebrazione di grandi eventi. Dopo l'Adunata Nazionale degli Alpini e la partenza di tappa del Giro d'Italia, attese nel mese di maggio 2025, un'altra importante manifestazione sarà di scena nel nostro capoluogo: parliamo del congresso nazionale del Leo Club Italia, in programma da domani, 24 aprile fino a domenica 27.

Una quattro giorni ricca di appuntamenti che vedrà l'arrivo in città di almeno 300 giovani da tutta Italia proprio per svolgere i lavori congressuali. In tal sede, saranno rinnovati i vertici dell'associazione, con l'elezione del nuovo presidente e del suo vice. A ciò si aggiungono le esposizioni dei progetti nazionali portati a compimento e di quelli che verranno nei prossimi anni.

A presentare l'appuntamento questa mattina il presidente multidistrettuale del Leo Club Italia Mattia Lattanzi, assieme all'assessore alle Politiche Giovanili Edoardo Maiolatesi, al consigliere comunale (e socio Leo) Riccardo Leonesi e a Giulio Crema, in rappresentanza del Distretto Leo 108 la1 – Leo Club di Alto Piemonte e Valle d'Aosta (ente capofila organizzativo della manifestazione). “Siamo contenti di essere tornati qui – sottolinea Lattanzi – Purtroppo la prima edizione a Biella era stata sospesa a causa del Covid. Sono convinto che questa città lascerà un bel ricordo in tutti coloro che verranno in visita”.

Come riportato da Crema e Leonesi, sono previsti numerosi eventi nel corso dei 4 giorni: oltre ai pranzi e alle cene dove saranno affrontate tematiche specifiche, sono previste visite eno-culturali al MeBo di Biella, in Oasi Zegna e nel centro storico di Biella, con tappa finale al Piazzo per la mostra di Steve McCurry. Non mancheranno ulteriori tappe al Circolo Sociale (dove è prevista la presentazione di alcune eccellenze enogastronomiche, come la polenta concia), a Cascina Era e a Cittadellarte – Fondazione Pistoletto.

Un programma ben allestito, volto a far conoscere le potenzialità e le bellezze di un territorio che, da qualche tempo, guarda con sempre più attenzione alla promozione turistica. Per l'assessore Maiolatesi “è un vanto ospitare un momento così importante: saprà dare sicuramente lustro alla nostra città. Un evento che guarda attivamente ai giovani”.