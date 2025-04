Carlo Acutis Santo, sospesa la cerimonia di canonizzazione

In seguito alla morte di Papa Francesco, è stata sospesa la Celebrazione Eucaristica, assieme al Rito della Canonizzazione del Beato Carlo Acutis, prevista questa domenica, 27 aprile 2025, in occasione del Giubileo degli Adolescenti.

Lo ha reso noto la sala stampa della Santa Sede con un comunicato ufficiale. Nessun rinvio ufficiale è giunto per quella del Beato Pier Giorgio Frassati, in programma il prossimo 3 agosto, nel corso della Giornata dei Giovani.

L'annuncio ufficiale delle due canonizzazioni era stato dato proprio dal pontefice argentino, scomparso lunedì all'età di 88 anni. Acutis, studente italiano morto a soli 15 anni e beatificato nel 2020, è una figura nota anche nel Biellese, specialmente per il suo attivismo nel volontariato e nell'opera di evangelizzazione. Soprattutto tra le nuove generazioni, come l'insegnamento del catechismo ai bambini, l'assistenza ai poveri e l'opera di apostolato sul web.

Definito patrono di internet, ha sempre dimostrato un profondo amore per l'eucarestia tanto da dar vita ad una mostra online incentrata sui miracoli eucaristici. A Biella, nel 2022, la madre del ragazzo era giunta in Duomo per affidare alcune reliquie alla Diocesi, guidata dal vescovo Roberto Farinella.