Adunata Alpini: a Biella chiuse tutte le scuole venerdì; lunedì solo superiori, Agenzie di Istruzione e Formazione Professionale, Città Studi, CPIA

Attraverso un'ordinanza, nelle giornate di venerdì 9 e sabato 10 maggio 2025 il sindaco del Comune di Biella, Marzio Olivero, ha disposto la chiusura di tutte le scuole sul territorio del Comune di Biella di ogni ordine e grado, pubbliche e private, compresi gli asili nido, le scuole dell’infanzia, e comunque qualsiasi istituzione facente parte del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, come anche le Agenzie di Istruzione e Formazione Professionale, compresa Città Studi, nonché il Centro Provinciale di Istruzione Adulti.

Non è però tutto perchè nello stesso documento si legge che nella giornata di lunedì 12 maggio 2025 è disposta anche la chiusura di tutte le scuole secondarie di secondo grado sul territorio del Comune di Biella come anche le Agenzie di Istruzione e Formazione Professionale, compresa Città Studi, nonché il Centro Provinciale di Istruzione Adulti. Andranno invece a scuola gli iscritti alle scuole secondarie di primo grado, quelle di primo grado, compresi gli asili nido e le scuole dell’infanzia.

In particolare, la chiusura delle superiori lunedì 12 è dovuta "all' impossibilità da parte di Atap s.p.a. di erogare il servizio di trasporto pubblico locale in quella giornata", considerato il fatto che gli utenti di queste scuole "fanno largo uso del mezzo di trasporto pubblico per raggiungere la sede di erogazione del servizio di istruzione".

Il Comune di Lessona attraverso un'ordinanza a firma del sindaco Simone Cambiè ha invece disposto la chiusura di tutte le scuole statali presenti sul territorio del Comune dalle ore 07:00 di Venerdì 9 Maggio 2025 alle ore 24:00 di Lunedì 12 Maggio 2025.