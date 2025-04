In arrivo temporali sul Piemonte, è allerta gialla: non si escludono grandinate

In arrivo nuovi temporali sul Piemonte e nel Biellese. A darne notizia l'Arpa Piemonte che, in una nota stampa, ha condiviso aggiornamenti importanti: “Un minimo depressionario si avvicina al Piemonte nel pomeriggio, apportando infiltrazioni di aria più fresca negli strati medio-alti dell’atmosfera che determinano instabilità sulla regione. I primi modesti rovesci sono già iniziati sui settori pedemontani alpini e nelle prossime ore sono attesi in intensificazione, con valori localmente forti, anche a carattere temporalesco e in estensione a gran parte della regione. In particolare i temporali interesseranno maggiormente le zone di pianura e collina, più probabili e intensi a nord del Po, altrove più sparsi e intermittenti. Non si escludono locali grandinate di piccole dimensioni, fulminazioni e raffiche di vento. Successivamente in serata venti di foehn nelle vallate alpine determineranno un graduale spostamento dei temporali sulla Lombardia e su Astigiano e Alessandrino, dove si avranno ancora precipitazioni nella notte fino al primo mattino”.

Il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali sulle pianure di Torinese, Vercellese e Novarese e sul Piemonte orientale, dove saranno possibili locali allagamenti, cadute alberi e isolati fenomeni di versante. Dal pomeriggio di domani è atteso un generale miglioramento con ampie schiarite e cielo soleggiato.