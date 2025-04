25 Aprile a Castelletto Cervo: tra papaveri rossi e le parole di Papa Francesco sul valore della memoria FOTO

Nella giornata di oggi 23 aprile, Castelletto Cervo ha reso omaggio alla Festa della Liberazione. E nel farlo ha scelto come da alcuni anni a questa parte il monumento davanti alla scuola dell'infanzia, come ha detto il sindaco Omar Giletti nel suo discorso, "Semplice all’apparenza ma ricco di significato, che ricorda che proprio in questi luoghi si sono incontrati i figli migliori della popolazione del Biellese e del Vercellese per ridare all’Italia ciò che le era stato tolto: la libertà, l’indipendenza, la democrazia. Tre parole che rappresentano i valori fondanti del nostro Paese, in cui tutti ci riconosciamo, e che sono scolpiti nella nostra Costituzione". Nel suo discorso il primo cittadino ha poi sottolineato il valore della Libertà, ha colto l'occasione per invitare i giovani "A fermarsi davanti ai monumenti che incontriamo. A leggere, a riflettere. Perché lì non c’è solo la storia, ma un insegnamento che non deve andare perduto". E poi ha sottolineato la responsabilità della famiglia e delle istituzioni: "Sta a noi impedire che il silenzio prenda il posto del ricordo. È compito di tutti, delle istituzioni, della scuola, delle famiglie trasmettere alle nuove generazioni non solo i fatti, ma anche il significato profondo di ciò che celebriamo ogni 25 aprile". In chiusura ha poi ricordato le parole di Papa Francesco: “Se non impariamo dalle pagine più nere della storia a non ricadere nei medesimi errori, la dignità umana rimarrà lettera morta”.

La scelta del 23 non è casuale, spiega Giletti: "In tanti Comuni anche più grandi hanno organizzato il 25, e noi volevamo in alcune occasioni essere presenti, poi ci tenevamo di fossero le scuole, l'ANPI, e quindi abbiamo scelto oggi per questo, per non andare troppo in là con la data".

All'evento, organizzato dal Comune in collaborazione con ANPI Cossato Vallestrona, hanno preso parte anche le scuole elementari e quelle dell'infanzia, che hanno dato il loro contributo cercando di spiegare cosa è per loro la "libertà" e il significato dei papaveri rossi.

Ha poi preso la parola il professore Martino Bidese che ha ricostruito invece il 25 aprile dal punto di vista storico e questa sera alle 20,30 al polivalente il frazione Garella è in programma la proiezione del film "Il sindic" in ricordo di Leandro Poma, ex sindaco di Castelletto Cervo e decano dei sindaci biellesi, realizzato dal nipote ora vice sindaco Riccardo Poma.