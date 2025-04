Finalissima Green Game 2025 a Rimini, il Bona di Biella alla conquista del titolo nazionale FOTO

Sarà l’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Eugenio Bona” di Biella a rappresentare la provincia alla Finalissima nazionale del Green Game 2025, in programma lunedì 5 maggio alle ore 10:00 al Palasport “Flaminio” di Rimini. Un traguardo importante per gli studenti biellesi, che si confronteranno con coetanei provenienti da ogni angolo d’Italia.

Il concorso, nato per promuovere tra i giovani i valori della sostenibilità ambientale, ha preso il via lo scorso ottobre con un coinvolgente road show che ha toccato le scuole del Piemonte in presenza, e quelle del resto d’Italia in modalità digitale. Un’edizione che ha coinvolto oltre 36.000 studenti, culminando ora nella fase finale.

Il “Bona” è riuscito a distinguersi nel percorso di selezione, guadagnandosi un posto tra le classi finaliste che si contenderanno il titolo di Campione Nazionale Green Game 2025. In palio ci sono premi in buoni per materiale didattico: 750 euro per il primo classificato, 500 per il secondo e 250 per il terzo.

A fare da cornice alla sfida, la presenza dei Consorzi Nazionali Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea, promotori del progetto e da anni impegnati nella diffusione della cultura del riciclo e del rispetto per l’ambiente.

Per il “Bona” si tratta di un riconoscimento prestigioso che valorizza l’impegno della scuola sul fronte dell’educazione ambientale. L’appuntamento di Rimini rappresenta non solo una competizione, ma anche un’occasione di crescita e confronto per i ragazzi, protagonisti di una generazione sempre più attenta e consapevole.