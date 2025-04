Ronco, pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse per il servizio di micronido

È stato pubblicato sul sito web del comune di Ronco Biellese l’avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici del settore socio-educativo per l’apertura di servizi rivolti all’infanzia, in particolare per il servizio di micronido nei locali di via Roma 20.

Lo scorso 9 aprile il consiglio comunale ha deliberato di sondare l’interesse del mercato per l’apertura e la gestione del nido da 15 posti, che fino a luglio 2025 sarà in capo al Comune stesso con il supporto della Cooperativa La Famiglia, che gestisce concretamente il servizio. Nella manifestazione d’interesse il Comune mette a disposizione dei candidati i locali del primo piano della scuola materna concedendoli in comodato d’uso gratuito per il periodo di un anno, con possibilità di rinnovo. L’attività, le cui entrate e uscite saranno gestite autonomamente da chi si aggiudicherà il bando che verrà emesso a seguito della manifestazione d’interesse, dovrà essere avviata il 1° settembre prossimo, così da garantire la continuità con l’attuale micronido.

L'avviso è quindi finalizzato esclusivamente a una indagine di mercato in ordine all'orientamento da assumere per un’eventuale concessione dei locali e alle successive procedure di offerta. I soggetti interessati potranno visionare gli atti progettuali relativi all’edificio presso l’Ufficio Tecnico del Comune ed effettuare un sopralluogo assistito presso i locali, concordandolo preventivamente con lo stesso ufficio al numero 015.461085. La domanda dovrà essere inviata entro mercoledì 12 maggio (ore 12:00) compilando il modello Allegato A presente sul sito web dove è stato pubblicato l’avviso e spedendolo all’indirizzo di posta elettronica certificata ronco.biellese@pec.ptbiellese.it.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al responsabile del Servizio Tecnico, al numero 015.461085 interno 3 o all’indirizzo e-mail ronco@ptb.provincia.biella.it