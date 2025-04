Biella, attenzione alle code: chiuso viale Matteotti in direzione viale Carducci FOTO

Attenzione alla viabilità in centro a Biella, tra viale Matteotti, via Repubblica e viale Carducci. In quel punto della città si stanno formando lunghe code in quanto, oltre alla chiusura di via Cernaia per il rifacimento del marciapiede a scendere verso Chiavazza, è stato chiuso anche un tratto di viale Matteotti, da via Repubblica verso viale Carducci a scendere verso Chiavazza. Nei pressi della rotonda tra via Repubblica, viale Matteotti, via Cernaia sono state infatti posate le transenne per intervenire per un cedimento stradale che si è verificato nei giorni scorsi.

Per gli automobilisti che dalla zona di via Carso, via Repubblica, via Bertodano intendono quindi scendere verso Chiavazza, le vie consigliate sono via Repubblica fino a Galilei a scendere, via Repubblica con svolta in via Caraccio, via Repubblica con svolta in via Marconi o svolta in via Orfanotrofio o Palazzo di Giustizia.