Cossato celebra il 25 Aprile, una pergamena ai sindaci dal dopoguerra ad oggi

Cossato celebra il 25 Aprile. Questo il programma della manifestazione, prevista per domani in piazza Angiono, a partire dalle 10.30: ai saluti istituzionali e agli interventi di Sergio Bagnasco (Coordinamento Nazionale per la Democrazia Costituzionale) e Martino Bidese (ricercatore storico), seguirà la consegna della pergamena di riconoscimento ai sindaci di Cossato dal dopoguerra ad oggi, assieme alla deposizione della corona d'alloro al monumento ai Caduti.

Non mancherà la musica della Filarmonica di Cossato e del Coro “Incanto tra le Note”. In caso di maltempo, la cerimonia si terrà sotto i portici dei nuovi uffici comunali, in piazza Tempia.