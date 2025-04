Rendiconto 2024, Biella ha a disposizione avanzo di amministrazione di oltre 7 milioni di euro

La giunta di Biella ha approvato il rendiconto di bilancio del 2024. Il documento dovrà passare, dopo il deposito per venti giorni, nelle prime settimane di maggio l'esame del Consiglio comunale per essere licenziato.

“Il rendiconto 2024 - ha dichiarato l’assessore Amedeo Paraggio - chiude con i conti in ordine e con la messa a disposizione di un avanzo di amministrazione importante di oltre 7 milioni che potrà essere utilizzato nel 2025 nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 187 del TUEL e, quindi, anche in progettualità a servizio della collettività. L’avanzo deriva dal tenace lavoro di razionalizzazione di un bilancio fortemente condizionato – soprattutto in punto entrata - dal passato disavanzo tecnico (chiuso in anticipo rispetto al piano di rientro originario) e dalle politiche di equità fiscale, con un parallelo rafforzamento della spesa – che nel 2024 si è addirittura incrementata e si è altresì stabilizzata in parte corrente in sede di Bilancio previsionale 2025. Concorrono all’ottenimento dei risultati positivi summenzionati le modifiche apportate ai regolamenti dell’Ente, il maggior afflusso di entrate da operazioni straordinarie e la bonifica di mutui assai risalenti nel tempo mediante devoluzioni e/o riduzioni”.

Per Paraggio Biella “è ancora una volta anche per il 2024 comune virtuoso in tempi di pagamento nei confronti dei fornitori e si contraddistingue per aver immesso liquidità nel sistema a titolo di transazioni commerciali pari ad 39,58 milioni di euro, rappresentando in tal modo un volano per tutta l’economia del territorio. Bilancio solido e numeri positivi che ci permettono ora di accompagnare la crescita della città, dopo anni molto difficili, e di cui prova sono i numerosi cantieri in città, frutto anche dell’avanzo 2023, di circa 5,8 milioni, che è stato applicato quasi nella sua totalità da giugno a dicembre 2024, dimostrando l’attenzione di questa giunta all’attuazione di un chiaro e significativo rinnovamento della gestione e manutenzione del territorio e degli immobili comunali”.