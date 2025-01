Biella, a proposito di tombini rumorosi: Tante segnalazioni arrivate in redazione.

Dopo il nostro pezzo di ieri, 25 gennaio, riguardante la segnalazione di alcuni residenti di via Pietro Micca, ci sono pervenute molte segnalazioni simili. Ne riprendiamo una delle tante:

"Egregio direttore,

ho letto l’articolo sul tombino rumoroso che toglie il sonno ai residenti. Volevo solamente informarla che anche in via Cavour all’altezza del civico 3 a Biella sussiste lo stesso problema. Ormai è già due anni che questo tombino ci toglie il sonno. A dire il vero più di due anni fa era stato chiesto l’intervento dell’assessore, che in effetti aveva fatto intervenire i tecnici per risolvere la situazione. Ma dopo nemmeno un anno il tombino ha ricominciato a far rumore al passaggio di ogni mezzo (probabilmente la riparazione non era stata effettuata a regola d’arte). Nuova segnalazione e nuovo intervento degli operai (agosto 2024). Ma nemmeno 2 mesi dopo il tombino ha ricominciato a far rumore sempre più forte di giorno in giorno. Altra ennesima segnalazione (17 settembre 2024), ci è stato risposto che avrebbero fatto degli accertamenti ma, da allora, più nulla, il silenzio totale, nessun intervento, ma qui di notte si fatica a dormire.