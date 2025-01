Apre la pista di sci di fondo a Bocchetto Sessera

Oggi apre anche la pista di sci di fondo a Bocchetto Sessera. La nevicata dei giorni scorsi ha permesso di avere un buon manto che è stato battuto."Purtroppo le condizioni meteo (nebbia e umidità) non ci hanno permesso di battere in modo ottimale l'anello del' Alpe Artignaga - spiegano i gestori -. Per motivi di innevamento e anche di sicurezza abbiamo preparato la pista direzione Moncerchio A/R 6 km e anche il campo scuola.Aperti da Venerdi 24 orario 8,30-16,30 Ski pass ridotto a 5 euro".