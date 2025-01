Gaglianico, attraversa la strada ma viene urtato da un'auto: ferito un 56enne

È stato trasportato al Pronto Soccorso il 56enne che, nella giornata di ieri, 22 gennaio, è stato urtato da un'auto in transito, condotta da una donna di 38 anni. L'uomo stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

È successo nel comune di Gaglianico. A seguito dell'urto, il pedone è caduto a terra rimanendo ferito; in breve tempo, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e condotto in ospedale per le cure del caso. Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti di rito che chiariranno la dinamica dell'accaduto.