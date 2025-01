Biella, donna investita da un'auto in via Ivrea (foto di repertorio)

È stata trasportata al Pronto Soccorso, in codice verde, la donna di 47 anni che, nella mattinata di oggi, 23 gennaio, è stata investita da un'auto. Alla guida un uomo di 89 anni. Il fatto si è verificato intorno alle 7.30, in via Ivrea, a Biella.

In breve tempo, è giunto sul posto il personale sanitario del 118 per la prima assistenza alla malcapitata, poi condotta in ospedale per le cure del caso. Gli accertamenti della dinamica sono affidati ai Carabinieri.